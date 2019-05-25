Girne Kordonboyu'nda denize düşen kişi hayatını kaybetti

Girne Kordonboyu'nda denize düşen kişi hayatını kaybetti

 Girne'de, Yusuf Karagöz (E-55) isimli kişi, muhtemelen, 20 Temmuz Kordonboyu’nda  deniz sahilinde bulunduğu sırada yaklaşık 3 metrelik duvar üzerinden denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 13:20 sıralarında hayatını kaybeden Yusuf Karagöz'ün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.  
Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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