Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı salı günü yapılacak

Girne Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Anıtlar Yüksek Kurulu işbirliğinde hazırlanan Girne Çevre Koruma Planı Değişiklik Önerisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 7 Kasım Salı günü saat 09.00 – 12.30 arasında, Girne The Arkın Colony Hotel Konferans Salonu’nda yapılacak.
-42 gün boyunca askıya alınacak
“Girne Koruma Çevre Planı Değişiklik Önerisi” raporu ve ekli haritaları, hakkında yapılacak görüş bildirimleri ve öneri raporları için 7 Kasım Salı günü itibarı ile 42 gün boyunca (18 Aralık 2023’e kadar) www.girnebelediyesi.com, spt.gov.ct.tr web sitelerinde ve Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Şehir Planlama Dairesi’nde askıda olacak.