Girne-Lefkoşa ana yolundaki kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Bu akşam 00:40 civarında Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed ABUZIED (E-22) seyrettiği yol üzerinde bulunan kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan araç yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarptı.

Kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara ABDULKAFIR (K-22) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Marwan BADERELDEN (E-23) ağır bir şekilde yaranarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yine ayni araçta yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs olan Lefkoşa’da sakin Hassan Awad Hassan ELAWAD (E-22) yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed ABUZIED ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 06:59