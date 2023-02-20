Girne-Lefkoşa anayolunda kaza…

Girne - Lefkoşa anayolunda bugün kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kubilay Esma (E-33) yönetimindeki MA 360 jeep araç ile Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere ve tel örgülere çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yapıp, orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.