Girne Liman Rotary Kulübü “tozlayıcı” projesi devam ediyor

Girne Liman Rotary Kulübü, bitkilerde tozlaşmaya destek olmak maksadıyla başlatılan proje kapsamında Necat British Collage’de fide dikip böcek oteli yerleştirdi.

Kulüp adına yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rotary tarafından başlatılan Tozlaşma Projesi altında Girne Liman Rotary Kulübü, 14 Mart’ta Girne’de Necat British College ve dün de Lefkoşa’daki Necat British College’de öğrenci ve öğretmelerle birlikte fide dikip böcek oteli yerleştirdi.

Girne Liman Rotary Kulübü Dönem Başkanı Özcan Bundak, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, doğaya katkı yanında yeni nesilde konuyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Açıklamada, tozlaşmanın bitkilerin yüzde 85’inin hayvan tarafından tozlaşmaya ihtiyaç duyduğu, doğadaki dengenin bozulmasıyla her gün yaklaşık 140 bitki ve hayvan türünün yok olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Kıbrıs'ta, tozlaşma için özellikle bir dizi yabani arı türünün önemli olduğu, yalnızca Kıbrıs’ta bulunan yaklaşık 11 tür bulunduğu kaydedildi.