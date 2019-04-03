Girne Liseleri’nin yarışma heyecanı

KKTC Telsim’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği, Vodafone Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın grupları tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, The English School of Kyrenia ve Girne Amerikan Koleji, finale sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı.

Vodafone Freezone 7. Liselerarası Müzik Yarışması’nda 16 liseden 17 grup final heyecanı yaşayacak. Yarışmanın finali 18 Nisan’da Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek. Yarışmada, icra, orkestra, kız solist, erkek solist, enstrüman ve sahne performansı olmak üzere toplam altı kategoride ödüller verilecek.

Yarışmaya katılan grupların sorumlu öğretmenleri, öğrencilerden daha çok heyecanlı olduklarını ve final günü yaklaştıkça çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

Öğrencileri ile birlikte yoğun ama güzel bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden The English School of Kyrenia Müzik Başkanı ve gruplarının sorumlu öğretmeni Destine Ahmet, yarışmaya heyecanla çalıştıklarını belirtti.

Okulların yoğun bir ders temposunun olduğunu, öğrencilerinin müzik ile uğraşmaları ve grup çalışmaları sayesinde daha sosyal bir atmosfer oluştuğunu dile getirdi. Ahmet, yarışmayı düzenledikleri için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Telsim’e teşekkürlerini iletti.

BRT