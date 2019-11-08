Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde 2020 yılında 3’ncüsü düzenlenecek Girne Maratonu 12 Nisan 2020 Pazar günü gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Maraton’da bu yıl ilk kez 42 KM koşulacak aynı zamanda 7 KM yerine 10 KM koşusu yer alacak. Ayrıca, 3 KM ve 21 KM de koşulmaya devam edilecek.

Uluslararası Atletizm Federasyonu Birliği (IAFF) tarafından parkuru onaylanan 10 KM, 21 KM ve 42 KM koşularında çip sistemi uygulanacak ve online kayıt kabul edilecek. Kayıtlar önümüzdeki günlerde başlayacak.