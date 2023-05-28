Girne-Tatlısu ana yolundaki kazada İffet Bilal hayatını kaybetti

Girne-Tatlısu ana yolunda saat 01.00’de iki aracın çarpıştığı kazada 61 yaşındaki İffet Bilal hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Mustafa Soytürk (E-19), RT 846 plakalı araçla Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşıdan gelen Girne’de sakin İffet Bilal (K-61) yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa Soytürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın (E-19) ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Sürücü Mustafa Soytürk tutuklandı, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.