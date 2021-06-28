Girne – Tatlısu anayolunda kaza...30 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Girne – Tatlısu anayolunda meydana gelen kazada 30 yaşındaki Bertan Yeler hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece 01.20 sıralarında, Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Bertan Yeler (E-30) yönetimindeki NM 661 plakalı salon araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada alkollü içki tesiri altında (145 mlgr) karşı istikametten gelmekte olan Birol Kaki (E-51) yönetimindeki NV 007 plakalı salon araçla çarpıştı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.