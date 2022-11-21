Girne-Tatlısu Anayolunda kaza...Yaya ağır yaralandı

Girne-Tatlısu Anayolunda dün akşam saatlerinde bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu 10-11 Km'leri arasında (güneş piknik alanına dönen kavşak yakınları) meydana geldi.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Umut Altıntaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.
PR 260 plakalı araç sürücüsü Kemal İzveren tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.