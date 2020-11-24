Girne Turizm Limanı’nda erkek cesedi...

Girne Turizm Limanı’nın doğusunda, sahilden yaklaşık 5 metre deniz içinde bu sabah bir erkek cesedi bulundu.

Polis bültenine göre, saat 08.00’de fark edilen cesede doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.

Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ederken kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacak.

Öte yandan Alsancak’ta 65 yaşındaki Mehmet Soysal, evinin ikinci katındaki balkonda klima ünitesi üzerinde anten kablosunu tamir etmek için çıktığı sırada dengesini kaybederek 60 cm yükseklikten balkona düştü. Yaralanan Soysal, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.