Girne ve Gemikonağı’nda kumar oynayan ve oynamasına müsaade eden 60 kişiye yasal işlem yapıldı.

Girne bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 55 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir kahvehanede ise polis tarafından yapılan kontrolde, aralarında kahvehane işletmecisinin de bulunduğu 5 kişinin “Pokerize” diye bilinen kağıt oyununu para karşılığı oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.