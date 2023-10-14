Girne ve Lefkoşa’da uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Girne’de yapılan aramalarda uyuşturucu tespit edildi; polis iki kişiyi tutukladı.

Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, H.K.(E-31)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8000 TL nakit para bulundu.

Girne’de ise dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında A.E.O.(E-35)’nun üzerine yapılan aramada, yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.