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Girne Yeni Liman Çemberi trafiğe kapatılacak

Girne Yeni Liman Çemberi trafiğe kapatılacak
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Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi bugün  araç trafiğine kapatılacak. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar bugün saat 20.00 ile sabah saat 04.00 arasında gerçekleştirilecek. Yeni Liman Çemberi  araç trafiğine kapalı olacağı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları  istendi.

 

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