Girne Yeni Liman Çemberi trafiğe kapatılacak

Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi bugün araç trafiğine kapatılacak. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar bugün saat 20.00 ile sabah saat 04.00 arasında gerçekleştirilecek. Yeni Liman Çemberi araç trafiğine kapalı olacağı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları istendi.



