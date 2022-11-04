Girne Zeytinlik’te fidan dikme etkinliği…

Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi" devam ediyor.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında “ Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde, kasım ayı boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Kampanya dün, Boğaz piknik alanında düzenlenen

çevre temizliği etkinliğiyle başladı.

-Bugün Girne Zeytinlik bölgesinde halka açık fidan dikimi gerçekleşti.

Zeytinlik İnisiyatifi, Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte 30 adet zeytin fidan dikimi gerçekleşti.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, ağaç ve özellikle zeytin fidanı dikme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, geleceğe daha yeşil bir Girne bırakabilmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Güngördü, ağaç dikme çalışmalarına katkı koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.