Girne’de 10 Kasım töreni… Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde, Girne’de de törenle anıldı.
Girne’deki anma töreni Atatürk Anıtı önünde saat 08.55’te başladı.
Törende Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler sunuldu.
Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi. Tören, Osman Nejat Konuk Ortaokulu öğrencisi Emirhan Yavuz’un “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.
Törene katılan küçük öğrenciler de, Atatürk Anıtı’na çiçek bırakarak, Ulu Önder’i andı.