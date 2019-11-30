Girne’de 12 yaşındaki kız çocuğuna sosyal medyada cinsel taciz

Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve elektronik haberleşme yasasına aykırı suçlarından tutuklanan Dirvana Onaç dün mahkemeye çıkarıldı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının Girne’de meydana gelen cinsel taciz ve elektronik haberleşme yasasına aykırı suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Bir otobüs şirketinde şoför olarak çalışan D.O.(58), 12 yaşındaki kız öğrenciye internetten taciz mesajları attığı için şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, suçlamaları kabul etmediğini ve davalarını kabul etmediğini kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.