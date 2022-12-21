Girne’de 230 gram uyuşturucu: 2 tutuklu

Girne’de 230 gram uyuşturucu: 2 tutuklu
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Girne’de, O.S.E.(E-28) ve I.C.I.(E-30)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 230 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

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Girne’de, saat 20:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon (Park Operasyonu) kapsamında, O.S.E.(E-28) ve I.C.I.(E-30)’nin tasarruflarında, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 230 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 11.635 TL ve 180 STG nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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