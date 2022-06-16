Girne’de 61 yaşındaki Selma İkizoğlu ikametgahında ölü bulundu

Girne'de sakin 61 yaşındaki Selma İkizoğlu (K) ikametgahında ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olay sonrasında adı edilene yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

-Gazi’nin ölüm sebebi, “kalp hastalığı ve kalp krizi”

Öte yandan 10 Haziran’da Yeniboğaziçi’nde, ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aysan Gazi’ye yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

-Atakara’nın ölüm sebebi “yaşlılığa bağlı organ yetmezliği”

Alsancak’ta 9 Haziran’da ikametgahında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Salih Raif Atakara’ya (E-90) yapılan otopside ise ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı organ yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunan M.K.’nin (E-34), tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L seri numaralı, 9 adet toplam 450 ABD Dolarını konu işletmeye verip tedavüle sürdüğü tespit edildi.

-Lefkoşa’da kedisini emlakçı olarak tanıtıp, sahtekarlıkla para temin eden P.E. tutuklandı

Lefkoşa’da kayıtlı emlakçı olmadığı halde, kendisini emlakçı olarak tanıtıp, yedi farklı şahıstan toplam 4800 Dolar ve 750 Stg parayı sahtekarlıkla temin eden P.E.(E-27) tutuklandı.

Olay, 30 Nisan 14 Haziran tarihleri arasında meydana geldi.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden A.S.’nin (E-22) 999 TL değerindeki tişörtü çaldığı tespit edilmiştir.

Dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.