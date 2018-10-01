GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın sabah yaklaşık beş buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 9.00 - 14.30 saatleri arasında Lapta Batı sahili oteller bölgesi, Lapta Aytoro Mahallesi ve Lapta’nın batı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.