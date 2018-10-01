GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

GİRNE’DE BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın sabah yaklaşık beş buçuk saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 9.00 - 14.30 saatleri arasında Lapta Batı sahili oteller bölgesi, Lapta Aytoro Mahallesi ve Lapta’nın batı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.

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