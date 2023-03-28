Girne’de kaldırıma ve hurma ağacına çarpan araçta 4 yaralı

Girne’de bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, Üniversite Yolu Sokak’ta oldu.

NS 734 plakalı salon araçla kuzeye seyreden Efe Uçar (E-19), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma ve hurma ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Efe Uçar ve araçta yolcu olarak bulunan Utku Çınar (E-20), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından tabur olurken, yine araçta yolu olarak bulunan Alican Haddur (E-20) ve Yiğit Tufan’ın (E-19) tedavileri ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.