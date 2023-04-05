Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde motosiklet kazası.. 1 yaralı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yusuf Alev (E-23), yönetimindeki ST 674 plakalı motosikletle dün saat 17.00 sıralarında seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden ve yolun sağındaki araç park yerine dönmek için durup bekleyen Koray Topuz (E-25) yönetimindeki MS 007 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Alev, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.