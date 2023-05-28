Girne’de kavga…2 yaralı 7 tutuklu var

Girne’de çıkan iki ayrı kavgada, 2 kişi yaralandı, 7 kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, önceki gün saat 22.20 sıralarında Girne’de, İstiklal Sokak'taki halı sahanın park alanında M.F.(E-22), M.T.(E-26), S.Ç.(E-28), A.T.(E-18) ve U.A.’nin (E-18) karıştığı kavga çıktı.

Kavgada, Veysel Bozkuş'un çenesi kırıldı. Bozkuş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, Girne’de dün sabahın ilk saatlerinde bir eğlence mekanında da kavga çıktı.

B.F.(E-23), kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Özcan Doğan’ın yüzüne yumruk attı. Doğan’ın çenesi kırıldı. B.F. ve İ.F.(E-26) yere düşen Doğan’a vurmaya devam etti. Ciddi şekilde darp edilen Özcan Doğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahade altında alınırken B.F.(E-23) ve İ.F.(E-26) tutuklandı.