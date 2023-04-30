Girne’de kavga…Biri ağır, 2 yaralı

Girne’de kavga…Biri ağır, 2 yaralı
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Girne’de dün akşam gençler arasında içki konusunda yaşanan kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de, Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan Z.A.(E-19), R.B.(E-18), A.S.(K-15) ve A.K.(K-15), içki içmemeleri konusunda kendilerini uyardıkları gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, C.E.(E-16), E.A.(E-15), K.T.(E-19) ve A.E.B.(E-16) kavga edip bir birlerinin vücutlarına gelişi güzel vurdukları sırada aldığı darbe sonucu K.T.(E-19)’nin dişi, A.E.B.(E-16)’nin ise kafa tası kırıldı.  Bahse konu şahıslar tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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