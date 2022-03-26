Girne’de Kaza! 3 kişi yaralandı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza dün , saat 23:30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Guy Serge Aka NDOUBA (E-22) yönetimindeki SJ 893 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyredip önündeki aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan park alanına dönüşe geçen MD Tarek HOSEN(E-24) yönetimindeki FA 134 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpması sonucu yaşandı. Kaza sonucu her iki araçta yolcu olarak bulunan üç şahıs hafif şekilde yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.