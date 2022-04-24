Girne’de kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 18.00 sıralarında, Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Cumhur Doğruyol (E-58) yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından kaldırma çıkarak kaldırım üzerine yaya olarak yürümekte olan Tamer Emir (E-54), Nedret Kalyoncu Emir (K-58) ve kimliği meçhul erkek bir şahsa çarptıktan sonra kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Cumhur Doğruyol ile yaya Tamer Emir ve Nedret Kalyoncu Emir Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Tamer Emir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavileri halen sürüyor.

KAZA SONRASI BELİNDEN TABANCASINI DÜŞÜRDÜ

Kazada aracın çarptığı kimliği meçhul şahıs ise belinden tabancasını düşürmesinin ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.