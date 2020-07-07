Girne’de sağlık ekipleri hijyen konusunda göz açtırmıyor: 3 işletme mühürlendi

Haziran ayında toplamda 462 işletme, hijyen ve Covid- 19 önlemleriyle ilgili kontrollere tabi tutuldu.

Girne Belediyesi, sağlık ve hijyen kontrollerinde; gıda ile ilgili işletmelerde, genel çalışma alanlarının temizliği, alınan hijyen ve Covid önlemleri, çalışan personelin hijyen önlemleri ve gıda güvenliği unsurları denetlemelerini artırdı. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmelere verilen uyarıların yanında, işletmede insan sağlığını tehlike altında bırakan durumların tespitinde; işletmeye kapatma cezaları uygulandı.

Geçtiğimiz ay içerisinde denetlenen gıda işletmelerden İşletme izni, Sağlık karnesi ve genel hijyen konularında önemli eksikler tespit edilen aşağıdaki işletmelerin faaliyetleri durdurularak mühürlendi:

Acıktım Susadım-Dolunay Cafe & Bar-Elida Beauty Salon

Bu işletmeler, hijyenle ilgili eksikleri tamamlandıktan sonra faaliyetlerine izin verildi.

Bunun yanında, hijyen eksikleri olan 6 işletmeye de kapatma ihbarı verildi:

Sülkem Simit Evi-Canciğer Restaurant-Palmi Börek-Gazoz Büfe-Trypiti Restaurant-Yok Yoktur Market

Denetlenen işletmelerden raf kontrolleri sırasında uygun olmayan ürünlere el konuldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yapılan kontroller sırasında; Trypiti Restaurant: 2.20 köfte,1 kg ahtabot, 4 kg balık, 1.20 kg şeftali kebabı, 2,5 kg tavuk ürünleri tarih etiketsiz ve stoklama

Canciğer Restaurant: 8 kg tavuk etiketsiz ve uygun koşullarda stoklanmamasından dolayı el konuldu.

Döner Box Restaurant: 140 adet pide uygun koşullarda stoklanmamasından dolayı el konuldu.

Turgay Market: 3 adet sandviç dış alanda satışa sunulmasından dolayı imha için el konuldu.

Enn Biber Döner: 15 kg tavuk etiketsiz ve uygun koşullarda stoklanmamasından dolayı el konuldu.

İŞLETMELERE TOPLAM 1768 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Genel temizlik – hijyen yetersizliği, raf kontrolünde tarihi geçmiş ürünler olması ve sağlık karnesi olmamasından dolayı işletmelere toplam 1768 TL para cezası kesildi.

İşletmelerin alması gereken Covid-19 önlemleri ile ilgili yapılan denetimlerde toplamda 462 işletme kontrol edildi.

Toplamda 167 işletmeye eksikliklerinden ötürü uyarı verilmiş; diğer işletmelerde Covid-19 önlemlerinin uygulanmakta olduğu tespit edildi.

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız Global Pandemi dönemi nedeniyle insan sağlığı ve hijyen konuları çok daha belirgin bir önem kazanmıştır. Covid-19; gıda kaynaklı bir hastalık olmasa da; gıda ile ilgili işletmelerde çalışan insanların kişisel hijyen önlemlerinin olması gereken en üst düzeyde sağlanmasını gerektiriyor. Belediye olarak işletmelerin genel hijyen kontrollerine itina ile devam ediyoruz. Bu süreç hem kent insanımız hem de bütünlüklü olarak bütün toplumumuzun sağlığı için önem taşımaktadır.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 Pandemisinin önlenmesi çerçevesinde, salgının ülkemizde tespit edildiği ilk günden beridir tüm kentimiz genelinde. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gıda kontrolleri; de bu kapsamda önem verdiğimiz ve tamamen bilimsel esaslar ve aynı zamanda da insan sağlığı odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Pandemi nedeniyle hassasiyetimiz biraz daha fazladır. Bu nedenle tüm esnafımızı gerekli önlemlerin alınması ve kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım.”