Girne’de sahte para tasarrufu…

Girne’de dün 23.00 sıralarında polis tarafından yapılan operasyon sonucu, B.Ş’nin (E-44) tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB26725871A seri numaralı bir 50’lik ABD doları ile ZD1449408208 seri numaralı bir 50 Euro’luk banknot bulunarak emare olarak alındı.

Polis açıklamasında göre, yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G’nin (E-46) kaldığı evde yapılan aramada, sahte olduğuna inanılan LG04727792 seri numarasından oluşan toplam 22 adet 100'lük ($2 bin 200) ABD doları bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.