Girne’de sakin 38 yaşındaki Ike Okata evinde ölü bulundu

Girne’de sakin 38 yaşındaki Ike Okata (E) evinde ölü bulundu.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah meydana gelen olay sonrasında adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

-Lefkoşa’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, dün akşam saat 23.00 sıralarında polis tarafından T.G.’nin (E-32) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Meriç köyünde izinsiz girdiği arazide ekinlere zarar verdiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı

Meriç köyünde bir araziye 150 küçükbaş hayvanıyla izinsiz girerek, arazi içerisinde ekili arpalara, hayvanlarıyla kasten zarar verdiği tespit edilen H.H.B.(E-58) tutuklandı.

-Bafra’da kavga…1 kişinin burnu kırıldı

Öte yandan gece 00.30 sıralarında, Bafra’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 208 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan A.T.(E-39) , Mehmet Tuncay’ın(E-21) yüzüne kafa atarak, burnunu kırdı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Dairesine girmek için damdan korkuluklara ip bağlayan şahıs 9 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Lefkoşa’da Mehmet Ahmet Küçük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalan Silary A. Jackson (E-28), anahtarını ikametgahında unuttuğu gerekçesiyle, apartmanın damındaki korkuluklara ip bağlayarak, mutfak balkonuna atlamaya çalıştığı sırada, ipin kopması sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten zemin kattaki dairenin balkon tentesi üzerine düşerek yaralandı.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

- 15 yaşındaki Melek Kaşıkcı pazardan bu yana kayıp

15 yaşındaki Melek Kaşıkcı’nın 18 Haziran’dan bu yana kayıp olduğu bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

-Tatlısu’da yangın

Tatlısu’da dün saat 16.30 sıralarında Bahçeler Sokak üzerinde bulunan bir tarlada, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 15 dönüm biçilmiş arpa tamamen, 15 incir ile 7 harnup ağacı ise kısmen yandı.

Yangın İtfaiye Ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.

-Kilitkaya’da traktör yangını

Öte yandan Kilitkaya’da dün saat 12.30 sıralarında Ali Zabitlere ait ikametgahın önünde, park halinde bulunan traktörün muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu, bahse konu traktörün kabin iç kısmındaki plastik aksamları, ön camı, muhtelif hava, su ve yağ hortumları, fren pompası ve elektrik kabloları yandı.

-Girne’de araç yangını

Girne’de dün 15.00 sıralarında Kurtuluş Atış yönetimindeki salon araç Karmi'den Edremit’e gittiği sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü tamamen, elektrik aksamları ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön farları, motor kaputu, sol ön çamurluk kaportası, ön camı ve silecekleri zarar gördü.

-Bisikletiyle yoldan çıkıp çelik bariyerlere çarpan Tünay Yiğiter çocuk yoğum bakım servisinde...

Beylerbeyi’de Dereboyu sokak üzerinde, 7 yaşındaki Tünay Yiğiter(E), bisikletinin kontrolünü kaybederek yolundan çıkarak, çelik bariyerlere çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Tünay Yiğiter, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kafa tası kırığı teşhisi nedeniyle çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Çatalköy’de kaza

Öte yandan dün saat 21.00 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Zeka Adil Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü Hazım Özgören (E-63), yönetimindeki HV 577 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek, o esnada karşı istikametten gelen Erdal Aksu (E-35) yönetimindeki GB 351 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken HV 577 plakalı araç sürücüsü Hazım Özgören tutuklandı, olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.