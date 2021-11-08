Girne’de Sivil Savunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Girne Belediyesi çalışanlarına Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye binasında geçtiğimiz Cuma gerçekleştirilen ilkyardım eğitiminde, Girne Belediyesi çalışanlarına hem İş sağlığı ve Güvenliği hem de Afet Acil durumları karşısında yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Girne Belediyesi, çalışanlarının ve hizmet sunduğu insanların çalışma hayatları, günlük hayatlarındaki riskleri, tehlikeleri azaltmak ve/veya önlemek, farkındalık yaratmak amacıyla, Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü tarafından, Daire Müessese kapsamında 3 saatlik ilk yardım bilgisi aktarıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, çalışanların işyerlerinde ciddi tehlikeye maruz kalmaları durumunda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili çalışanlara, özellikle yangınla mücadele kapsamında ilkyardım, kurtarma ve kişilerin tahliyesi konularında hazırlanmış olan senaryo gereği Sivil Savunma Teşkilatı öncülüğünde gerekli tatbikatlar yaptırıldı.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HER İŞLETMEDE OLMASI GEREKİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belediye’de, her iş yerinde olması gerektiği gibi önce insan sağlığı ve güvenliği bilincinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Çalışanlara bu konuda eğitimler vererek acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağladıklarını belirten Güngördü, Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü’ne verdikleri eğitimlerden dolayı teşekkürlerini iletti.