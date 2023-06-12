Girne’de sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi

Girne’de tekneden olta ile en büyük sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği’nin ev sahipliğini yaptığı müsabaka dün gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avcılık Federasyonunun yıllık faaliyet programında olan Karaoğlanoğlu tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası Girne Belediyesi ana sponsorluğunda dün sabahın erken saatlerinde Karaoğlanoğlu balıkçı barınağında , 9 takım 28 lisanslı sporcu, 35 lisanssız ferdi takım ve 110 ferdi lisanssız sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Ödül törenine, Maliye Bakanı Alişan Şan, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP milletvekilleri Ceyhun Birinci, Ongun Talat, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, Girne Belediyesi Meclis üyeleri Ali Tektan, Ziya Egemen Sencer, Burak Güler, Halil Oktunç, Avcılık Federasyon Başkanı Osman Cook, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Sait Faraç ve bölge halkı katıldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul müsabakada başarılı olanlara ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları ve başarı gösterenleri tebrik eden Şenkul, ayrıca dernek başkanlarına, sponsorlara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Avcılık Federasyonu resmi müsabakası olan tekneden olta ile sokan balığı tutma müsabakası lisanslı ve ferdi (lisansız) kategorilerinde derece alan takımlar şöyle:

“Lisanslı :

1. Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği 2. Takımı: 23.482kg

Kadir Çakır

Mehmet Süt

Enver Kınalısoy

2. Gönyeli Avcılık Atıcılık Birliği: 16.540 kg

Kadri Keleş

Ahmet Gönyeli

Kuzey Öksüzoglu

3. Gazimagusa Avcılık Atıcılık Birliği

1.Takım: 10.060kg

En Büyük Balık Ödülü:

Mert Piroğlu 0.248kg

Karoglanoglu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği

Ferdı (Lisansız)

1. Serhat Koralp, Mustafa Koralp, Şener Gücel: 14.098kg

2. Mustafa Çizer, Salih Çızer, Irfan Cemuna: 11.376kg

3. Mert Ayken, Hasan Bektaş, Oscar Ucmen: 7.312kg

En büyük Balık Ödüllü:

Mustafa Koralp

0.232kg”