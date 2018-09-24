GİRNE’DE SOYGUN...

Girne’de yüzleri maskeli 3 kişi “Bektaş Gıda Ltd.” isimli iş yerine ait aracın önünü keserek, içerisinde yaklaşık 220 bin TL olan çantayı çaldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 10.40 sıralarında meydana gelen olayda, iş yerinde çalışan Mehmet Ali Güngörmüş kullanımındaki aracın önünü kesen şahıslar, Güngörmüş’ün kafasına çekiçle vurup şirkete ait içerisinde 198 bin 135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB’e ait 5 bin 855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçtı.

Girne'de Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.