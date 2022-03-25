Girne’de taş boyama etkinliği yapıldı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 21-26 Orman Haftası nedeniyle çocuklara taş boyama etkinliği düzenlendi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte çocuklara taşların üstüne ağaçlar çizilerek, boyandı. Çocuklar Orman Haftası’nın önemini ve ağaçlar konusunda farkındalıklarını sağlamayı amaçlayan etkinlikte eğlenceli saatler geçirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözüne vurgu yaparak, insanların küçük yaşlardan itibaren eğitim almasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Güngördü, Girne Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Güngördü, “Çocukların ve gençlerin sanat ile buluşmasının çok önemli olduğuna inandığımız için bu ve buna benzer etkinlikleri düzenliyoruz. Sanat ile uğraşarak yetişen gençler, sevgi, hoşgörü ve barış kültürü ile yetişmektedir” dedi.