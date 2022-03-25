Girne’de taş boyama etkinliği yapıldı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde 21-26 Orman Haftası nedeniyle çocuklara taş boyama etkinliği düzenlendi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözüne vurgu yaparak, insanların küçük yaşlardan itibaren eğitim almasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Güngördü, Girne Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.
Güngördü, “Çocukların ve gençlerin sanat ile buluşmasının çok önemli olduğuna inandığımız için bu ve buna benzer etkinlikleri düzenliyoruz. Sanat ile uğraşarak yetişen gençler, sevgi, hoşgörü ve barış kültürü ile yetişmektedir” dedi.