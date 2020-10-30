Girne’de trafiğe kapalı yol uyarısı

31 Ekim 2020-1 Kasım 2020 Cumartesi ve Pazar günü yağmur suyu hattı çalışması yapılacağından dolayı Çiftlikler Yolu Sokak trafiğe kapalı olacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada tüm sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması konusunda uyarı yapıldı.

Yapılan paylaşım;

31 Ekim 2020 - 1 Kasım 2020 Cumartesi ve Pazar günü (2 gün süre) ile (Yağmur Suyu Hattı) çalışması yapılacağından dolayı, Çiftlikler Yolu Sokak, trafiğe kapalı olacaktır.



Tüm sürücülerin trafik işaret ve işaretcilerine uyması önemle rica olunur.