Girne’de trafik kazası..3 yaralı

Girne’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Yusuf Sedetaltun (E-24), yönetimindeki KE 564 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, Girne Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırımın bordür taşlarına, trafik levhasına ve elektrik direğinin gergi teline çarptıktan sonra, o esnada kaldırım üzerinde yürüyen yayalar Emir Adishev (E-22) ve Diova Nomanova’ya (K-20) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yusuf Sedetaltun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nin cerrahi servisinde, yaya Emir Adishev (E-22) ve Diova Nomanova’ya (K-20) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındılar. Soruştuma devam ediyor.

-Ötüken’de kaza

Ötüken köyü yolu üzerinde ise, bugün Hayri Güngör (E-37) yönetimindeki RG 159 plakalı araç ile Ötüken istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan bir şahsa ait ikametgahın bahçe duvarına ve akabinde elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Hayri Güngör’ün tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.