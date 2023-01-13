Girne’de tutuklu şahsın sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı da tespit edildi

Girne'de tutuklu bulunan bir şahsın, bir markette sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı da tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, markete müşteri olarak giden Ö.Y.’nin (E-20) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 1 adet MB 34633376A seri numaralı 50 ABD Dolarını marketten yaptığı alışverişe karşılık kasaya vererek, sahtekarlıkla mal ve para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs benzer suçlardan poliste tutuklu bulunurken, soruşturma sürüyor.

-Gazimağusa’da yangına sebep olan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, M.B.I. (E-28) yanmakta olan şömine içerisine gerekli emniyet tedbirlerini almadan bidon içerisindeki benzini dökmeye çalıştığı esnada benzin bidonunun tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan; koltuk takımı, televizyon ve ünitesi, klima, derin dondurucu, buzdolabı, bulaşık makinesi, mikrodalga, fırın, ocak, aspiratör, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, 2 adet alüminyum sürme kapı, mutfak dolapları, oturma odası ile mutfak odasının perdeleri yandı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.