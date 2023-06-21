Girne’de uyuşturucu

Girne’de dün 19.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu araç ve ikametgahında 30 gr hintkeneviri bulunan M.O.A.(E-27) tutuklandı.

Polis soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Güneşköy’de çıkan yangında narenciye ağaçları zarar gördü

Güneşköy’de Mustafa Karabekir Sokak üzerinde bulunan narenciye bahçesi içerisinde saat 05.00 sıralarında çıkan yangın sonucu 85 adet narenciye ağacı kısmen, 20 metre uzunluğundaki plastik boru ve 400 metre uzunluğundaki damlama sulama lastikleri tamamen yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı, yangın sebebinin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Gazimağusa’da ev içerisinde çıkan yangında mobilya ve beyaz eşyalar yandı

Gazimağusa’da Ender Sokak üzerinde Hüseyin Mavideniz’e ait ahşap ve trapez saçtan mamul evde çıkan yangında ev içerisindeki tüm mobilya ve beyaz eşyalar ve evin dışında bulunan muhtelif eşya ile akasya ve incir ağaçları tamamen yandı.

Yangında, evin yan tarafında park edilen aracın kaportası, arka koltuk başlıkları ve arka döşemesi de kısmen yanarak zarar gördü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Pazar gününden beri aranan 15 yaşındaki Kaşıkcı bulundu

Pazar gününden beridir kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Melek Kaşıkcı’nın bulunduğu duyuruldu.

Polis soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.