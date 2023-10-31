Girne’de uyuşturucu operasyonu... Polisten kaçmaya çalışırken balkondan atlayan 2 kişi yaralandı

Girne’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyon sırasında polisleri görüp kaçmak isteyen 2 kişi, balkondan atlayarak yaralandı.

Polis basın bültenine göre, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.A. (K-27), O.H.S. (K-25), V.I. (K-26), J.P.O (K-23) ve S.M.J.'nin (K-23) birlikte bulundukları ikametgahta arama yapılacağı sırada, polisleri fark edip kaçmak isteyen J.P.O. ve S.M.J. balkondan atladı.

Yaralanan iki kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’e kaldırıldlı. J.P.O.’nun sağ el ve sol kalça kemiğinde, S.M.J.’nin ise sol ayak ve bilek kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopodi Servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında, A.A.’nın tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare alındı ve ayrıca O.H.S., V.I., J.P.O ve S.M.J.’nin ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilerek, A.A., O.H.S. ve V.I. tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu…1 kişi tutuklandı

Öte yandan yine Girne’de, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, A.S.’nin (E-27) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Polis bahse konu şahıs tutukladı.