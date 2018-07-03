GİRNE’DE UYUŞTURUCUDAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de dün şüpheli görülen E.Ç.’nin (E-34) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, E.Ç. tutuklandı; soruşturma devam ediyor.