Girne’de zabıtalar kordonboyunda devriye gerçekleştiriyor

Girne Belediyesi Zabıta Amirliği, Girne kordonboyu bölgesinde hafta sonları (Cumartesi-Pazar) Saat 20.00 ile 23.00 arasında rutin kontroller yapmaya başladı.

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre; Hafta sonu (Cumartesi Ve Pazar ) günlerinde gece saat 20.00-23.00 arasında halkın güvenliği için Kordonboyu bölgesinde yaz döneminde kontrol yapacak ve aynı zamanda marketlerin denetimini sürdürecek. Zabıtaların kontrollerinde; Park güvenliği, izinsiz seyyar satıcılar, izinsiz müzik yapanların denetleyeceği, olumsuz olaylara müdahale edeceği ve marketlerin Bakanlar Kurulu kararına uygun saatlerde kapalı olup olmadıklarını denetleyecekleri açıklandı.

Girne Belediyesi yaptığı açıklamada halkımızın limanda rahat ve güvenli bir şekilde gezebilmesi için zabıta birimlerimizin belirli saatlerde aktif olacağını duyurdu. Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü Girne’mizin en güzel yerlerinden olan Girne Limanının, zabıtalarımızın kontrolü ve halkın da duyarlılığıyla daha temiz ve güvenli kalabileceğini söyledi.

Cumartesi ve Pazar halkımızın ihbar için ulaşabileceği numara 0533 8682857