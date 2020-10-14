Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 -15:00 saatleri arasında; Ship Hotel ve civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar çevresi, Karaoğlanoğlu Sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısına elektrik verilemeyecek.