GKK: 51 personel ve 9 araç deprem bölgesi Antakya’ya intikal ediyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından Deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR ( Doğal Afet Yardım ) timi , 10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi dün geceyarısı Deep Karpaz gemisi ile Gazimağusa limanından İskenderun'a hareket etti.

Timler, bugün öğle saatlerinde İskenderun limanına vardı.

GKK tarafından yapılan açıklamada, toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi deprem bölgesinde görev yapmak üzere Antakya' ya intikale başladı.