GKK: 51 personel ve 9 araç deprem bölgesi Antakya’ya intikal ediyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından Deprem bölgesinde görevlendirilmesi maksadıyla 24 rütbeli personel ve 6 araçtan oluşan 3 DAFYAR ( Doğal Afet Yardım ) timi , 10 itfaiye personeli ile birlikte 17 personel ve 3 araçtan oluşan DAK (Doğal Afet Kurtarma) timi dün geceyarısı Deep Karpaz gemisi ile Gazimağusa limanından İskenderun'a hareket etti.
GKK tarafından yapılan açıklamada, toplam 51 personel ve 9 araçtan oluşan kurtarma ekibi deprem bölgesinde görev yapmak üzere Antakya' ya intikale başladı.