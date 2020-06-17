GKK askere alma faaliyetlerinde düzenlemelere gitti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Bakanlar Kurulu'nun 1 Temmuz'a kadar ülkeye geliş gidişlerle ilgili kararlarına bağlı olarak önümüzdeki dönemde planlanan asker alma faaliyetlerinde düzenlemelere ve ertelemelere gittiğini duyurdu.

Buna göre, 23 Haziran'da yapılacağı bildirilen 43’üncü dönem 2’nci devre yedek subay yoklaması 13 Temmuz'da; 6 Temmuz'da yapılacağı bildirilen 63’üncü dönem bedelli er yoklaması 14 Eylül'de icra edilecek şekilde ertelendi.

GKK Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ayrıca önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik ertelenen tarihlerde değişiklik yapılabileceği kaydedildi.