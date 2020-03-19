GKK: "Tüm tedbirler alındı"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), TC Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda 13 Nisan’a kadar eğitime ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Söz konusu okullarda bulunan misafir askeri öğrenciler, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda izole edilmekte ve salgına karşı korunmaktadır. Tatil süresinin uzatılması halinde durum tekrar değerlendirilecektir. Gelişmeler hassasiyetle takip edilmekte, endişe edilecek bir durrum bulunmamaktadır”

(FG)