GKK ve PGM bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 614 milyon TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi ile 443 milyon 522 bin 500 TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesini oybirliğiyle kabul etti.

Genel kurul ilk olarak GKK bütçesini ele aldı. Konuşma talebi olmamasından dolayı hemen oylanıp, kabul edilen GKK bütçesinin ardından Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülmeye başlandı.

İlk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütçelerin görüşülmesi sırasında, polis istihdamlarına değinerek, sendikalaşma hakkı olmadığı için polisin hakkını arayan hiç kimse olmadığını kaydetti.

Poliste ciddi sayıda eksiklik olduğuna dikkat çeken Arıklı, polisin gerçek manada görevlendirildiği takdirde personel eksikliğinin azalacağını söyledi ve polisin kitabet işleri yapmasının doğru olmadığını belirtti.

2008 yılından sonra teşkilata girenlerin yıpranma payı alamadığını söyleyen Arıklı, polislere ödenen ek mesainin de sadece yüzde 25’ini almasının büyük adaletsizlik olduğunu kaydetti.

Polis yasasının değişmemesi yüzünden emeklilik konusunun açığa kavuşturulamadığını dile getiren Arıklı, çalışmanın tamamlanmaması konusunda topu Türkiye’ye atmanın da yanlış olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu’ndan bir an önce terfi tüzüğünün geçmesi gerektiğini dile getiren Arıklı, bu konuda Bakanlar Kurulu’nun ne beklediğini anlamadığını söyledi.

Polisin asli işiyle uğraşması gerektiğini kaydeden Arıklı, özellikle trafikte tam bir keşmekeş yaşandığını ve trafik polisinde ciddi eksiklik olduğunu belirtti.

Arıklı, devriye yaparak düdük çalan bekçilik müessesinin yeniden hayata geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhan Arıklı ayrıca, poliste işkence iddialarının da başka bir birim tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmeleri sırasında Başbakan ve yardımcısının alelacele Ankara’ya çağrılmasını sorgulayan Arıklı, Başbakan ve yardımcısının gelip ziyaretleri açıklamasını istedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, polisten korkma değil güven duyma duygusunun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Muhaceret yasasının son yıllarda doğru dürüst uygulanmadığını ve belirsizlik içinde hareket edilmesini eleştiren Özyiğit, ülkeye giriş çıkışların düzgün kontrol edilmemesinden dolayı ülke güvenliğinde sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Polisin işleyişinde hukuk reformu düzeyinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Özyiğit, polis okulunun inşaatının bitmiş olmasına rağmen neden kullanılmadığını sordu.

Poliste işkence iddialarının zaman zaman araştırılarak, kanıtlandığını dile getiren Özyiğit, polisin bununla anılmaması gerektiğini ve polisin ülkeye güven vermesi gerektiğini söyledi.

Polis terfilerinde daha önce sıkıntılar yaşandığını dile getiren Özyiğit, poliste herhangi bir sıkıntıya mehel vermeden yasalar ve tüzüklerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Polisin kesinlikle sivilleşmesi gerektiğini fakat siyasallaşmaması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, polis teşkilatındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

BÜYÜKOĞLU

HP Milletvekili, Hasan Büyükoğlu, polis teşkilatındaki sorunlara değinerek, önerilerde bulundu.

Büyükoğlu, halkın güvenliği, yaşanılabilir bir çevre ve suçlarla mücadelede en önemli yer tutan polis teşkilatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Büyükoğlu, “Ülke nüfusunun yanında 100 bin civarında üniversite öğrencisi , 50 bin dolayında çalışma izinli birey ve bu çalışma izinli bireylerin aileleriyle birlikte toplam 150 bin sayısına ulaşmaktadırlar. Bu rakamlara ülkemizi ziyarete gelen turistlerde eklenince ülkemizin ölçeğine göre çok ciddi rakamlar ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, polisin görevinin önemine vurgu yaparak, polis teşkilatıyla ilgili yapılan konuşmaların özenle yapılması gerektiğini kaydetti.

Terfilerde yaşanan sıkıntılara da değinen Şahali, polisin halen bekleyen tüzüğü olduğunu kaydetti.

Polis yasasında değişiklik beklendiğini de anlatan Şahali, polis terfilerinin hiyerarşiye göre yapılması gerektiğini dile getirerek, polisin huzur içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Polisin verimli kullanılmadığını ve polisten güvenlik anlamında tam olarak istifade edilmediğini dile getiren Şahali, ülkede nüfus çeşitliliğine bağlı olarak suç ve suça ilişkin konularda da çeşitlilik oluştuğunu söyleyerek, polisin daha etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Üniversite mezunu polis mensuplarının da teşkilatta olduğunu ve bu polis mensuplarının yabancı dil bildiklerini söyleyen Şahali, terfilerde de dil bilmenin önemli olması gerektiğini kaydetti.

Polisin hizmet çeşitliliğini artırması gerektiğine inandığını söyleyen Şahali, ev içi şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddet sırasından polisten yardım alınmasının önemini vurguladı.

Yeni polis okulunun biran önce hayata kavuşturulması gerektiğini söyleyen Şahali, poliste ayrıca hizmet içi eğitime de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Polis teşkilat yasasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Şahali, polisin vicdanının, elindeki teçhizatın önünde yer almasını umduğunu söyledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, poliste mobese görüntülerinin önemine vurgu yaparak, ülkedeki öğrenci sayısının artmasından dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı.

Poliste İngilizce bilinmesinin önemine de vurgu yapan Gündüz, polisin ek mesai ve emeklilik yaşlarında yaşanan sıkıntıların düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

ARIKLI

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, polis memuru emekli olması için 72 bin saat çalıştığını dile getirerek, polise erken emeklilik hakkı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Polisin özverili çalışmalarına devam ettiğini ve polisin teknik dinleme dahil tüm imkanların sağlanması gerektiğini söyleyen Arıklı, polisin elini kuvvetlendirmek gerektiğini belirtti.