GKK’dan muharip derneklere bayram ziyareti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan bir heyet, Kurban Bayramı nedeniyle muharip dernekleri ziyaret etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan heyet, TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Mağusa Mücahit Komutanlar Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Sönmezler Ocağı ve Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek bayramlaştı.