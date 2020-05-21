GKK’ya ait helikopterlerin yangınlarda kullanılması çalışması yapılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi dün Başbakanlık Müsteşarı Dr. Suat Yeldener Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Son günlerde ülkede meydana gelen yangın felaketi ve alınabilecek önlemlerin ele alındığı toplantıya; İçişleri Bakanlığı, Merkez Kaymakamı, Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü, Karayolları Dairesi Müdürü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Koordinatörü, Orman Dairesi Müdürü, Çevre Koruma Dairesi Yetkilisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yetkilisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, İtfaiye Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Sağlık Bakanlığı İSHD Müdürü katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun sunum yaptığı toplantıda, yangınların önlenmesi ve yangın bölgelerinde yangından daha az hasarla kurtulabilmek için yapılması gerekenler görüşüldü.

Ülkede son günlerde artan yangınlarla birlikte gündeme gelen helikopter ihtiyacının da toplantıda ele alınarak değerlendirildiğini belirten Yeldener,“İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı günlerde sadece yangın için kullanılacak olan ve oldukça yüksek bir maliyeti bulunan yangın helikopteri yerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde bulunan helikopterlerden iki tanesine gerekli aparatlar ilave edilerek yangınlarda da kullanılmasının sağlanmasına ilişkin bir fizibilite çalışması da talep edilmiştir.” dedi.

Yeldener, yangın söndürme çalışmalarında mevcut uygulamada kullanılan araçların asfalta zarar verdiği ve bu sebeple daha farklı aparatlara ihtiyaç duyulduğunun kendilerine ifade edildiğini de kaydederek, bu konu ile ilgili olarak Karayolları Dairesi Müdürü’nün, maliyet araştırma raporunu tamamlayıp komitenin bilgisine getirmesinin talep edildiğini belirtti.

Toplantıya katılanlar arasında KIB-TEK yetkilisinin de bulunduğunu ifade eden Yeldener, yangın riski var olan bölgelerde bulunan direk ve trafoların etrafında gerekli temizleme çalışmalarının başlatıldığının belirtildiğine de dikkat çekti.