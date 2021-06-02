Göçmenköy'de uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, satışa hazır hale getirilmiş 13 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 11.30 sıralarında, Göçmenköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, L.M.W.(E-24)’nin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Akabinde söz konusu kişinin kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 13 paket halinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamaya göre, bahse konu kişi tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.