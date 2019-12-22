“Göçün Hikâyesi Arpalık” ve “Acının İzdüşümü” konulu belgeseller Antalya'da sunuldu...

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi ortak programı kapsamında Konyaaltı Belediyesi’nde düzenlenen etkinlikte belgesel sunumu ve söyleşi gerçekleştirildi.

Antalya'da ilk kez Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda 21 Aralık 1963 Kanlı Noel olayları olarakta bilinen Rum vahşetinin konu alındığı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlendi.

Programa Kent protokolü temsilcileri yanı sıra sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı E.Alb.Zeynel Abidin SEZER, GAÜ İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Muharrem Özdemir ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Vural Onal birer konuşma yaptılar.

Konuşmalar sonrası “Göçün Hikâyesi Arpalık” ve “Acının İzdüşümü” konulu belgeseller izlendi.

GAU İletişim Fakültesi Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Muharrem Özdemir : "Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi ortak programı kapsamında Konyaaltı Belediyesinde düzenlenen etkinliğe katılarak belgesel sunumu ve söyleşimizi gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan başta Başkonsolosumuz Sn.Beyazbayram olmak üzere, belgeselimizin hem hazırlanmasında koordinatör olarak görev alan hemde etkinliğin Antalya da gerçekleşmesi için organizasyonu sağlayan, Antalya Turizm Temsilcimiz Dr.Nazmi Pınar'a da ayrıca teşekkür etmek isterim" dedi.

Başkonsolos Mustafa Kemal Beyazbayram da konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin, bugün şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde Özgür ve Bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içerisinde yaşadığına dikkat çekerek, minnettar olduklarını söyledi. Beyazbayram, " Geçmişte çok acılar yaşadık bugün ise geçmişi unutmadan her zaman icin uyanık olmak durumundayız. Zira Doğu Akdenizde yaşananlar ve orada ki çıkarlarımızın gasp edilmeye kalkışılması ve Türkiye’mizin daima geçmişte olduğu gibi bugünde yanımızda olması son derece önemlidir" dedi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi Başkanı Vural Önal ise konuşmasında, ilk kez 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile anma etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonra bu ve benzeri özel günlerde etkinliklerimizi geleneksel hale getireceğiz" dedi.