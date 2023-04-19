Gökçe Ailesi, “Mağusa’yı Dayanıştırma İyileştirecek” kampanyası kapsamında bağışta bulundu

Gökçe Ailesi, Gökçe Medikal ve Garga Turizm adına Gazimağusa Belediyesi’ne daha önce kullanılmamış 5 tekerlekli sandalye ile 2 yatak bağışında bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’nin “Mağusayı Dayanışma İyileştirecek” sloganı ile başlattığı hasta karyolası, havalı yatak, tekerlekli sandalye ve yürüteç kampanyası çağrısına ilk yanıt Mağusalı iş insanları Gökçe Ailesi tarafından geldi.

Kampanya için yapılan bağışa ilişkin Ramiz Gökçe, Muhterem Gökçe ve Ediz Gökçe; Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a ziyarette bulunarak, sandalye ve yatakları teslim etti.

Belediye Başkanı Uluçay, tüm Mağusa halkı, belediye personeli ve İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri adına Gökçe Ailesi’ne teşekkür etti.

Bağışta bulunan Gökçe Medikal ve Garga Turizm adına konuşan Ramiz Gökçe de, ihtiyacı olan kent halkına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Uluçay’ın seçim döneminde “Mağusayı Birlikte İyileştireceğiz” sloganı ile seçim kampanyasını yürüttüğünü anımsatan Gökçe, bu bağlamda başlatılan kampanya çağrısına cevap vermek istediklerini dile getirdi. Gökçe “İnşallah bu güzel bir başlangıç olur ve Mağusalı duyarlı iş insanlarına, vatandaşlara örnek olur” ifadelerini kullandı.